नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने आदिवासी समाज की घटती जनसंख्या पर गंभीर चिंता जताते हुए समुदाय के लोगों से अपनी आबादी बढ़ाने का आह्वान किया है। लगातार घटती आबादी का मुद्दा उठाया उन्होंने बैगा, सहरिया और भूमिया जैसी जनजातियों की लगातार घटती आबादी का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि यदि इन जनजातियों की जनसंख्या इसी तरह घटती रही तो आने वाले समय में उनकी सामाजिक पहचान और जनजातीय आबादी का अनुपात प्रभावित हो सकता है।

2027 में प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े बताएंगे हकीकत विधायक मार्को ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के आंकड़ों से जनजातीय समुदायों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने आशंका जताई कि जनगणना के बाद आदिवासी समाज की आबादी के अनुपात में और गिरावट सामने आ सकती है।

मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी 22, देश में 9 प्रतिशत उनके मुताबिक, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी लगभग 22 प्रतिशत और देश में करीब 8.5 से 9 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने विशेष रूप से उन जनजातियों की स्थिति पर चिंता जताई, जिनकी आबादी लगातार कम हो रही है। आदिवासी समाज पर सामाजिक जिम्मेदारियां निभाएं सभा में विधायक ने कहा कि आदिवासी समाज पर सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का दबाव रहता है, लेकिन दूसरी ओर इसी समाज की जनसंख्या कम होती जा रही है। समाज के लोगों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।