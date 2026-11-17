नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उधना-हसनपुर स्पेशल ट्रेन में सफर के दौरान एक महिला यात्री को प्रसव पीड़ा हुई। महिला उधना से मुजफ्फरपुर जा रही थी। इटारसी के बाद प्रसव पीड़ा शुरू होने पर रेलवे को सूचना दी गई।

चिकित्सक और स्टेशन स्टाफ तैनात रहे

ट्रेन के जबलपुर पहुंचते ही रेलवे पुलिस, चिकित्सक और स्टेशन स्टाफ उसकी मदद के लिए तैनात रहे स्थित को देखते हुए स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। उसने बच्ची को जन्म दिया।

मां और नवजात दोनों स्वस्थ

मां और नवजात का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें दोनों स्वस्थ पाए गए। चिकित्सकों की सलाह के बावजूद स्वजनों ने आगे की यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। स्थिति सामान्य होने पर उन्हें रवाना कर दिया गया।

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