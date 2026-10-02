अनूपपुर EVM वेयरहाउस में 24 मशीनें कम मिलीं, मार्च में टूटी थी दीवार; सुरक्षा और रिकॉर्ड को लेकर जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। जिला मुख्यालय के पुराने तहसील कार्यालय के पीछे बने ईवीएम वेयरहाउस से 24 मशीनों के गायब मिलने का मामला अब केवल कथित चोरी की जांच तक सीमित नहीं रह गया है।

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 16 मार्च को ही ईवीएम वेयरहाउस की दीवार क्षतिग्रस्त मिल गई थी, तो मशीनों की सुरक्षा और रिकार्ड का तत्काल पूर्ण सत्यापन क्यों नहीं कराया गया? इसके बाद करीब छह महीने तक प्रक्रिया चलती रही और सितंबर के अंतिम सप्ताह में भौतिक सत्यापन के दौरान 8 बैलेट यूनिट और 16 कंट्रोल यूनिट कम मिलीं।