जबलपुर से छूटी रीवा शटल में दोस्ती, सिहोरा में आई नींद, मोबाइल चुराकर यूपीआई से 20 हजार रुपये निकाले

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी कटनी के माधव नगर निवासी दीपक लीलानी उर्फ देव उर्फ दाऊ (20) को शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने गिरफ्तार किया है।

भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल पार किया

पूछताछ में आरोपित ने तीन अलग-अलग वारदातों का खुलासा किया। दीपक लीलानी ने गत माह जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-छह पर जबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस एक्सप्रेस में भीड़ का फायदा उठाकर यात्री की जेब से मोबाइल पार कर दिया था।

सिहोरा स्टेशन पर अंजाम दिया था

दूसरी घटना उसने सिहोरा स्टेशन पर अंजाम दिया था, जहां सो रहे यात्री की जेब से मोबाइल चोरी किया। वहीं, एक अन्य घटना रीवा शटल में हुई।

मोबाइल चोरी कर आधारताल स्टेशन पर उतर गया

आरोपी ने बातचीत के जरिए शटल में सवार एक यात्री से दोस्ती बढ़ाई और उसका मोबाइल चोरी कर आधारताल स्टेशन पर उतर गया। इसके बाद मोबाइल से यूपीआइ के जरिए करीब 20 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया।

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