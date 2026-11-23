नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। अनूपपुर-जैतहरी-वेंकटनगर मुख्य मार्ग पर छुलहा गांव के पुराने रेलवे फाटक के पास रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि एक भीषण सड़क हादसे में आर्मी जवान सहित तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

खराब हालत में खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई बोलेरो सड़क किनारे खराब हालत में खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार युवकों को गंभीर चोटें आईं। बड़ा भाई लेने अनूपपुर रेलवे स्टेशन आया था जैतहरी थाना क्षेत्र के धनगवां गांव निवासी एक युवक सेना में पदस्थ है। उसके ट्रेन से अनूपपुर पहुंचने पर बड़ा भाई गांव के तीन अन्य युवकों के साथ बोलेरो लेकर उसे लेने अनूपपुर रेलवे स्टेशन आया था। स्टेशन से जवान को लेकर सभी बोलेरो से धनगवां लौट रहे थे।