नइदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। 24 घंटे के दौरान मौसम में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो बादल धीरे-धीरे छंटने लगेंगे और इसी के साथ ठंड का असर भी बढ़ने लगेगा। मंगलवार तक आसमान पूरी तरह से साफ होने के आसार है।

कहीं-कहीं हल्की या रुक-रुककर बारिश होने की संभावना सोमवार को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, मैहर और पांढुर्णा जिलों में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही बने रहने और कहीं-कहीं हल्की या रुक-रुककर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।