इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में असम के छात्र को पीटने वाले पांच छात्र निष्कासित

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में मंगलवार की सुबह बालक छात्रावास में अध्ययनरत असम राज्य के एक छात्र के साथ के साथ पांच छात्रों ने कमरे में आकर जातिगत सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए मारपीट की थी। इस मामले में छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन सहित अमरकंटक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार को छात्रों ने प्रशासक भवन के पास प्रदर्शन भी किया था। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन एक जांच कमेटी गठित की थी। बुधवार को
विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कमेटी के आधार पर छात्रावास में मारपीट करने वाले पांचों छात्रों को निष्कासित कर घटना की जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण अनुशासन समिति को तथा कानूनी कार्रवाई हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन को अग्रेषित कर दिया है।
पीड़ित छात्र हिरोस ज्योति दास फोर्थ सेमेस्टर अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है और गुरु गोविंद सिंह बालक हास्टल में रह रहा है। सुबह करीब 4 नशे की हालत में कुछ छात्र पहुंचे थे और नाम पता पूछा जब छात्र हीरो ज्योति ने बताया तो उसके बाद आरोपी छात्रों ने मारपीट करते हुए दुर्व्यवहार किया था।
इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक के बुधवार को दी गई सूचना एवं अनुशंसा के आधार पर सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुराग पांडे बीजेएमसी,जतिन सिंह बीवाक, रजनीश त्रिपाठी बीवाक, विशाल यादव बायोटेक और उत्कर्ष सिंह बी फार्म सभी छठे सेमेस्टर के शामिल थे।