अनूपपुर में मायके जाने की जिद पर अड़ी तो मार डाला, रातभर शव के साथ सोया; सुबह खून के निशान छिपाने के लिए गोबर से पोता

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। जिले के कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरोध के टिकाई टोला में घरेलू विवाद के चलते एक पति द्वारा पत्नी की बांस के डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। पत्नी के बार-बार मायके जाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था।

दोनों ने करीब पांच वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था एसपी विक्रांत मुराब के अनुसार, मृतका की पहचान 23 वर्षीय चंदा देवी पति सुदामा अगरिया, निवासी टिकाई टोला के रूप में हुई है। वहीं, आरोपी पति सुदामा अगरिया (26), पिता स्वर्गीय मनभोर अगरिया है। दोनों ने करीब पांच वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था।