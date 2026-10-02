नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र के बेलिया गांव में एक पोते ने 85 वर्षीय दादा गोरेलाल पनिका को डंडे से पीटकर ऐसा अधमरा कर दिया कि अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया

गंभीर रूप से घायल दादा ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पोते रवि पनिका की तलाश शुरू कर दी है।

लकड़ी की चौकी से मारने पीटने लगा

थाना प्रभारी गोकुलानंद पाण्डेय ने बताया, वारदात 30 सितंबर रात एक बजे के बाद की है। आरोपी रवि पनिका शराब के नशे में घर लौटा। उसने पत्नी को जगाकर खाना मांगा और गालियां दीं। पत्नी के मना करने पर रवि ने लकड़ी की चौकी से मारने पीटने लगा।