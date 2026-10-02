जबलपुर में गड्ढों की मरम्मत का नया फॉर्मूला, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट से गोहलपुर की सड़कें हुईं समतल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नगर निगम ने जोन क्रमांक 14 गोहलपुर क्षेत्र में सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। प्रमुख मार्गों और पहुंच मार्गों पर बने गड्ढों को भरने के लिए आधुनिक कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे सड़कें समतल होने के साथ वाहन चालकों को आवागमन में राहत मिली है।