गिरफ्तारी के लिए कोलकाता पुलिस रायपुर पहुंची, भनक लगते ही अनूपपुर का कारोबारी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनी के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका अनूपपुर जिले के रहने वाला निकला। वह वर्तमान में रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित कचना के आनंदम वर्ल्ड सिटी में रह रहा था।

संभावित ठिकानों पर तलाश जारी गोयनका की गिरफ्तारी के लिए शनिवार को कोलकाता पुलिस रायपुर पहुंची। कोलकाता हाई कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पहुंची पुलिस टीम खम्हारडीह थाने में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही थी। तभी पुलिस के आने की भनक लगते ही कारोबारी फरार हो गया। पुलिस अब उसके संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।