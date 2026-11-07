जबलपुर में खुला प्रदेश का पहला संभागीय उच्च शिक्षा कार्यालय, 5.40 करोड़ रुपये से बना भव्य भवन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उच्च शिक्षा विभाग को जबलपुर में अपना संभागीय मुख्यालय मिल गया है। 5.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग के नए भवन का लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने लोकार्पण किया। यह प्रदेश का पहला संभागीय कार्यालय है, जिसे उच्च शिक्षा विभाग के लिए तैयार किया गया है।

इस भवन की लंबे समय से आवश्यकता थी लोकार्पण समारोह में मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर संभाग में इस भवन की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री के सौजन्य से भवन का निर्माण पूरा हुआ है। यह केंद्र पूरे संभाग के विद्यार्थियों के जीवन को शिक्षा के माध्यम से नई दिशा देने के साथ विभागीय गतिविधियों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।