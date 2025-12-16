मंत्री प्रहलाद पटेल की बेटी ने शुरू की नर्मदा परिक्रमा, 7 KM लंबा पेंटिंग बनाएंगी प्रतिज्ञा

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बेटी प्रतिज्ञा सिंह पटेल ने परिवारजनों के साथ अमरकंटक में मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर पूजा-अर्चना कर विधि-विधान के साथ सोमवार से अपनी 1330 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है। प्रतिज्ञा सिंह के नर्मदा परिक्रमा के अवसर पर पिता प्रहलाद पटेल भी अमरकंटक में मौजूद रहे।

परिक्रमा शुरू करने से पूर्व प्रतिज्ञा नर्मदा मंदिर में पूजा अर्चना की तथा मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में जाकर मत्था टेका। बताया गया वे लगभग दो वर्षों में नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करेंगीं।यह नर्मदा परिक्रमा अपने आप में विशिष्ट और रचनात्मक होगी।।