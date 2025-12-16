SIR in MP: भोपाल में गायब मतदाताओं की तलाश में कलेक्टर ने घर-घर दी दस्तक, कहीं लटका मिला ताला तो कहीं मिले रिश्तेदार

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना पत्रक तो जमा हो गए लेकिन इनमें शामिल गायब मतदाताओं का पता नहीं लग सका है। इनकी तलाश में खुद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मतदाताओं के घर-घर दस्तक दी। जहां कुछ घर में ताला लटका मिला तो कहीं पर रिश्तेदार और मकान मालिक ने किरायेदारों के बारे में जानकारी दी।

कलेक्टर करीब 20 मतदाताओं के घर पर पहुंचे और उनके बारे में जानकारी लेने के बाद अपने हाथों से पंचनामा बनाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपा। शहर के छह विधानसभा क्षेत्र में दो लाख से अधिक मतदाताओं के अनकलेक्टेबल गणना पत्रक हैं जिनका सत्यापन करने के लिए करीब 500 अधिकारी-कर्मचारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। बता दें कि अनकलेक्टेबल पत्रक में अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत और दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं को रखा गया है।

विधानसभा क्षेत्र मध्य के मतदान केंद्र 150 न्यू सुभाष नगर में कलेक्टर ने सोमवार 12 बजे अनकलेक्टेबल गणना पत्रक वाले मतदाताओं का घर-घर पहुंचकर सर्वे किया। इस दौरान कलेक्टर ने करीब 20 मतदाताओं की जानकारी ली, जिनमें से एक मतदाता मृत मिला तो बाकि सभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। सबसे पहले कलेक्टर ने मकान नंबर 181 मतदाता आरिफ खान का दरवाजा खटखटाया। जहां से हमीदा बी नाम की महिला बाहर निकली और बताया कि आरिफ उनके दामाद हैं वह तीन साल के लिए सऊदी चले गए हैं। ऐसे में आरिफ का नाम अब मतदाता सूची से काटा जाएगा, क्योंकि मतदाता सूची में बने रहने के लिए लगातार छह महीने तक एक ही स्थान पर निवास करना जरूरी है।