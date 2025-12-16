SIR in MP: भोपाल में गायब मतदाताओं की तलाश में कलेक्टर ने घर-घर दी दस्तक, कहीं लटका मिला ताला तो कहीं मिले रिश्तेदार

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना पत्रक तो जमा हो गए लेकिन इनमें शामिल गायब मतदाताओं का पता नहीं लग सका है। इनकी तलाश में खुद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मतदाताओं के घर-घर दस्तक दी। जहां कुछ घर में ताला लटका मिला तो कहीं पर रिश्तेदार और मकान मालिक ने किरायेदारों के बारे में जानकारी दी।
कलेक्टर करीब 20 मतदाताओं के घर पर पहुंचे और उनके बारे में जानकारी लेने के बाद अपने हाथों से पंचनामा बनाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपा। शहर के छह विधानसभा क्षेत्र में दो लाख से अधिक मतदाताओं के अनकलेक्टेबल गणना पत्रक हैं जिनका सत्यापन करने के लिए करीब 500 अधिकारी-कर्मचारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। बता दें कि अनकलेक्टेबल पत्रक में अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत और दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं को रखा गया है।
विधानसभा क्षेत्र मध्य के मतदान केंद्र 150 न्यू सुभाष नगर में कलेक्टर ने सोमवार 12 बजे अनकलेक्टेबल गणना पत्रक वाले मतदाताओं का घर-घर पहुंचकर सर्वे किया। इस दौरान कलेक्टर ने करीब 20 मतदाताओं की जानकारी ली, जिनमें से एक मतदाता मृत मिला तो बाकि सभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे।
सबसे पहले कलेक्टर ने मकान नंबर 181 मतदाता आरिफ खान का दरवाजा खटखटाया। जहां से हमीदा बी नाम की महिला बाहर निकली और बताया कि आरिफ उनके दामाद हैं वह तीन साल के लिए सऊदी चले गए हैं। ऐसे में आरिफ का नाम अब मतदाता सूची से काटा जाएगा, क्योंकि मतदाता सूची में बने रहने के लिए लगातार छह महीने तक एक ही स्थान पर निवास करना जरूरी है।
मतदान केंद्र पर चिह्नित 92 एसडीआर मतदाताओं में से सात मृत, आठ अनुपस्थित और 77 शिफ्ट वाले मिले हैं।इस दौरान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दीपक पांडे, ओएसडी कलेक्टर लाखन चौधरी, बीएलओ एसएस पटेल और राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद थे।
|विधानसभा क्षेत्र
|मृत
|अनुपस्थित
|शिफ्ट
|दोहरी प्रवृष्टि
|अन्य
|कुल
|बैरसिया
|2,501
|1,937
|7,860
|716
|94
|13,108
|उत्तर
|4,585
|27,913
|18,260
|1,376
|108
|52,242
|नरेला
|6,040
|6,471
|66,325
|3,055
|590
|82,481
|दक्षिण-पश्चिम
|4,066
|11,311
|46,534
|1,266
|456
|63,633
|मध्य
|4,252
|5,826
|54,900
|2,208
|162
|67,348
|गोविंदुपरा
|6,270
|27,557
|61,799
|2,928
|915
|99,469
|हुजूर
|5,520
|26,725
|32,011
|2,253
|811
|67,320
|कुल
|33,234
|1,07,740
|2,87,689
|13,802
|3,136
|4,45,601
कलेक्टर ने करीब एक घंटे तक सर्वे किया, इस दौरान वह सुशीला कालरा के घर पहुंचे तो उनके पति भरतलाल ने बताया कि पत्नी का निधन हो चुका है।इनके अलावा विक्की भूटिया, विनोद पाल, रामेंद्र कुमार शर्मा, अमिता यादव,राकेश यादव और रामबाई के घर पहुंचे।इनमें से अधिकांश मतदाता इटारसी और आनंद नगर में जाकर रहने लगे हैं।जबकि रामबाई के घर में रहने वाले परिवार ने बताया कि वह मकान बेचकर अशोकागार्डन में रहने लगी हैं।इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अशोकागार्डन के बीएलओ को सूचना दी जाए।
कलेक्टर जब विनोद पाल के घर जानकारी लेने पहुंचे तो वहां मकान मालिक प्रवीण यादव ने बताया कि वह किराये से रहते थे और यहां से छोड़कर चले गए हैं। प्रवीण की पत्नी शांति यादव ने बताया कि उनके 18 वर्षीय बेटे कृष्णा यादव का नाम सूची में जुड़वाना है।इस पर कलेक्टर ने बीएलओ को फार्म छह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर के निर्देश पर ओएसडी लाखन चौधरी ने बीएलओ के साथ सर्वे पूरा करवाया।
जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुरा के मतदान केंद्र चार पर एएसडीआर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया।इनके साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने विधानसभा क्षेत्र नरेला के मतदान केंद्र 311, विधानसभा क्षेत्र हुजूर में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विनोद सोनकिया ने मतदान केंद्र 43,44 पर एएसडीआर गणना पत्रकों का सत्यापन किया।
छह विधानसभा क्षेत्र में करीब साढ़े चार लाख मतदाता सूची से हट रहे थे।इसके लिए सुपर चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 500 से अधिक अधिकारी -कर्मचारी लगे हुए हैं।मैंने मध्य के मतदान केंद्र 150 में खुद घर-घर जाकर सर्वे किया है, जिसमें कुछ मृत और अनुपस्थित मिले हैं। जबकि अधिकांश मतदाता शिफ्ट वाले सामने आए हैं, जिससे स्पष्ट है कि एसआइआर का काम मैदानी स्तर पर बेहतर हुआ है।
-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर