नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। ग्राम पंचायत बरबसपुर के ग्राम भोलगढ़ में वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के सत्यापन को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि रोजगार सहायक ने व्यक्तिगत द्वेष के चलते पात्र ग्रामीणों का सत्यापन नहीं किया, जबकि कई ऐसे लोगों को पात्र बताकर सत्यापित किया गया जिनके पास पक्के मकान, चार पहिया वाहन और पर्याप्त संपत्ति होने की बात कही जा रही है।

निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि छोटेलाल, प्रकाश, हरीशचन्द्र, रामनरेश, राजेश, कमला, कैलाश, कमलकान्त, सुशील पटेल, चन्द्रीका पटेल, केमला सिंह, चरकी सिंह और लखन सिंह सहित कई ग्रामीणों के पास पक्के मकान और चार पहिया वाहन नहीं हैं। इसके बावजूद उनका सत्यापन नहीं किए जाने से वे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।