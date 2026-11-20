नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जेल में बंद छात्र की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजन शव को स्ट्रेचर पर रखकर सीएम हाउस की ओर रवाना हुए, लेकिन सीएम हाउस से करीब 400 मीटर पहले ही रास्ते में चक्काजाम कर दिया। सड़क पर स्ट्रेचर रखकर परिजनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 'पुलिस मुर्दाबाद' के नारे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने 'छात्र के हत्यारों को फांसी दो' की मांग भी उठाई। परिजन छात्र की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- बघवार में बह गया 10 गांवों का पेयजल: वाल्व खुला रह गया, 50 फीट ऊंचा उठा फव्वारा, दो घंटे बहता रहा हजारों लीटर फिल्टर पानी
हंगामे और चक्काजाम को देखते हुए मौके पर सात थानों की पुलिस तैनात की गई है। वहीं, स्थिति को संभालने के लिए कंट्रोल रूम से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है।