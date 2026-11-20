नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जेल में बंद छात्र की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजन शव को स्ट्रेचर पर रखकर सीएम हाउस की ओर रवाना हुए, लेकिन सीएम हाउस से करीब 400 मीटर पहले ही रास्ते में चक्काजाम कर दिया। सड़क पर स्ट्रेचर रखकर परिजनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 'पुलिस मुर्दाबाद' के नारे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने 'छात्र के हत्यारों को फांसी दो' की मांग भी उठाई। परिजन छात्र की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।