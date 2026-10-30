पुलिस की गाड़ी ने शिक्षक की कार को मारी टक्कर, दोनों वाहन 25 फीट नीचे झाड़ियों में जाकर गिरे, दो घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। जिला मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर बैरीबांध के पास गुरुवार शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। पीछे से आ रहे पुलिस वाहन से एक शिक्षक की कार को टक्कर लग गई टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन सड़क से करीब 25 फीट नीचे झाड़ियों से भरे गड्ढे में जा गिरे।

हादसे में कार चला रहे शिक्षक और पुलिस वाहन का चालक घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय बकानटोला परसवार में पदस्थ जानकारी के अनुसार, शिक्षक जियालाल संत शासकीय प्राथमिक विद्यालय बकानटोला परसवार में पदस्थ हैं और सकरिया गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को स्कूल से निकलने के बाद वह अपनी पत्नी कमलावती बघेल को लेने सकरिया जा रहे थे। उनकी पत्नी शासकीय प्राथमिक विद्यालय सकरिया में शिक्षिका हैं।