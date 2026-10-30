सतना की घुरडांग कॉलोनी में गोलियां बरसाईं, वाहनों में तोड़फोड़; पिस्टल लिए सीसीटीवी में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। घूरडांग काॅलोनी में खुलेआम बे-खौफ अंदाज में गोलीबारी की घटना ने अब पुलिसिया कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर भरोसा कम किया है।

लोगों के बीच खौफ पैदा करने का प्रयास 20 बदमाशों ने घूरडांग काॅलोनी पहुंचकर जमकर तबाही मचाई। इस दौरान युवकों ने पिस्टल निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए लोगों के बीच खौफ पैदा करने का प्रयास किया। लोगों ने डायल 112 में पुलिस को सूचना दी इन्हीं युवकों ने आस-पास के कई घरों-दरवाजों व उनके घर के बाहर खड़े वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की व नुकसान पहुंचाया। लगभग 20 मिनट तक यह पूरा वाकया घटित होता रहा। इस बीच लोगों ने डायल 112 में पुलिस को भी सूचना दी परंतु कहां कभी समय पर पहुंचती है। लिहाजा जब तक सारे उपद्रवी लोगों के बीच दहशत का पर्याय बन जा चुके थे।