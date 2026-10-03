नईदुनिया न्यूज, अमरकंटक। माई बगिया उत्तर तट परिक्रमा मार्ग में स्थित गायत्री सरोवर के किनारे बारिश के चलते जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है।

सड़क पर पानी भर जाने से खतरा

सरोवर के आसपास सड़क पर पानी भर जाने से विद्युत पोल पर लगे ट्रांसफार्मर तथा उसके नीचे स्थापित विद्युत बाॅक्स भी पानी के संपर्क में आ रहे हैं।

किसी भी समय हो सकता है गंभीर हादसा

ऐसी स्थिति में विद्युत उपकरणों से पानी में करंट प्रवाहित होने की आशंका बनी हुई है, जिससे किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है।

लोग करते हैं सरोवर के पानी का उपयोग

बताया गया गायत्री सरोवर का उपयोग स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं भी करते हैं। सरोवर के पानी का उपयोग लोग कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने सहित अन्य घरेलू कार्यों में करते हैं। कुछ लोग यहां अपने वाहनों को भी धोते हैं।