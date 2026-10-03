अमरकंटक में करंट फैलने से हादसे की आशंका, आंखें मूंदे बैठे हैं विद्युत विभाग के जिम्मेदार
ऐसे में यदि विद्युत उपकरणों से पानी में करंट का रिसाव होता है तो पानी के संपर्क में आने वाले लोगों और मवेशियों के लिए जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती ह...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 03:54:43 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 03:54:43 PM (IST)
गायत्री सरोवर के भरे पानी में विद्युत ट्रांसफार्मर एवं बाॅक्स। नईदुनिया
HighLights
- बच्चों, राहगीरों, श्रद्धालुओं और मवेशियों के लिए खतरा
- बारिश के चलते निर्मित हुई जलभराव की स्थिति
- किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है हमेशा
नईदुनिया न्यूज, अमरकंटक। माई बगिया उत्तर तट परिक्रमा मार्ग में स्थित गायत्री सरोवर के किनारे बारिश के चलते जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है।
सड़क पर पानी भर जाने से खतरा
सरोवर के आसपास सड़क पर पानी भर जाने से विद्युत पोल पर लगे ट्रांसफार्मर तथा उसके नीचे स्थापित विद्युत बाॅक्स भी पानी के संपर्क में आ रहे हैं।
किसी भी समय हो सकता है गंभीर हादसा
ऐसी स्थिति में विद्युत उपकरणों से पानी में करंट प्रवाहित होने की आशंका बनी हुई है, जिससे किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है।
लोग करते हैं सरोवर के पानी का उपयोग
बताया गया गायत्री सरोवर का उपयोग स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं भी करते हैं। सरोवर के पानी का उपयोग लोग कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने सहित अन्य घरेलू कार्यों में करते हैं। कुछ लोग यहां अपने वाहनों को भी धोते हैं।
पानी के बीच सुरक्षा दूरी नहीं
विद्युत उपकरणों और पानी के बीच सुरक्षा दूरी नहीं होने से खतरा और बढ़ जाता है। विशेष रूप से बच्चों, राहगीरों, श्रद्धालुओं और मवेशियों के यहां पहुंचने के कारण किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है।
विद्युत विभाग से तत्काल निरीक्षण की मांग
- लोगों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके का तत्काल निरीक्षण कराया जाए।
- पानी के संपर्क में आ रहे ट्रांसफार्मर एवं विद्युत बाक्स को सुरक्षित ऊंचाई पर स्थापित करवाया जाए।
- आवश्यक सुरक्षा कवच लगाने तथा जलभराव की स्थिति में विद्युत सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए।
- दुर्घटना के इंतजार के बजाय समय रहते आवश्यक कदम उठाएं, ताकि संभावित जनहानि को रोका जा सके।
यह भी पढ़ें- जबलपुर: KVK के विज्ञानियों और कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब वेतन के साथ मिलेंगे डीए और पेंशन अंशदान