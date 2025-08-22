MP के अनूपपुर में हाथी का आतंक; महिला को सूंड से उठाकर पटका, पैरों से कुचलने वाला था कि बाल-बाल बची

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। शुक्रवार की सुबह एक नर हाथी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को पार कर अनूपपुर जिले के जैतहरी इलाके में चोलना गांव से कुकुरगोड़ा आ गया है। शुक्रवार सुबह दिशा मैदान गई एक महिला पर एक हाथी ने हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती किया गया है।

इस संबंध में बताया गया कि विगत 29 जुलाई को चार हाथियों का समूह अनूपपुर जिले के साथ डिंडौरी, उमरिया एवं शहडोल जिले में विचरण करते हुए 46 दिन बाद फिर से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर जाकर घूम रहा है। इसमें दो हाथी अपने बड़े समूह छत्तीसगढ़ राज्य के कटघोरा वन मंडल में चला गए, वहीं चार दिनों से दो हाथी अलग-अलग होकर घूम रहे हैं।