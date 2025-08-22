इंदौर में रातोरात चंदू वाला रोड हो गया गौसिया, लोहा गेट को कर दिया रजा गेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चंदन नगर (Indore Chandan Nagar) की सड़कों के नामकरण को लेकर बवाल मच गया है। रातोरात चंदू वाला रोड गौसिया रोड हो गया और लोहा गेट का नाम रजा गेट कर दिया गया। आरोप है कि पार्षद ने बगैर महापौर परिषद की अनुमति के न सिर्फ क्षेत्र की सड़कों के नाम बदले, बल्कि नए नामों के बोर्ड भी लगवा दिए।
नगर निगम की टीम ने मौके से बोर्ड हटवाए। इधर पार्षद का कहना है कि ये नाम आज से नहीं, बल्कि दशकों पुराने हैं। बोर्ड भी नगर निगम की अनुमति के बाद लगाए गए हैं। मामले को तूल पकड़ते देख महापौर ने पार्षद के खिलाफ एफआईआर कराने की बात कही है।
चंदन नगर क्षेत्र की सड़कें दशकों से चंदू वाला रोड, लोहा गेट रोड, मिश्रा रोड, आम वाला रोड नाम से पहचानी जा रही हैं। हाल ही में इन सड़कों के नाम बदलकर बोर्ड लगा दिए गए थे। इसमें चंदू वाला रोड को गौसिया रोड, लोहा गेट को रजा गेट, मिश्रा रोड को ख्वाजा रोड और आम वाला रोड को हुसैन रोड बताया गया।
इसकी खबर लगते ही रहवासी आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि दशकों से ये सड़कें पुराने नामों से जानी जा रही हैं। रातोरात इन सड़कों का नाम बदला गया है। क्षेत्र में इसे लेकर हंगामा हो गया। पूर्व विधायक ने मामले को लेकर महापौर को पत्र भी लिखा। सूचना महापौर तक पहुंची जिसके बाद निगम की टीम ने कार्रवाई की।
एमआईसी की बिना अनुमति के चंदन नगर क्षेत्र में स्थानीय पार्षद फातमा रफीक खान द्वारा लगाए गए अवैध रूप से बोर्ड असंवैधानिक हैं। इस प्रकार की असंवैधानिक प्रक्रिया करने वाले पार्षद पर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लगाए गए सभी अवैध बोर्ड को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। - पुष्यमित्र भार्गव, महापौर
चंदन नगर बसने के समय से सड़कों के ये ही नाम हैं। जो बोर्ड हटाए गए हैं, उन्हें नगर निगम ने ही लगाया था। - रफीक खान, कांग्रेस नेता
सूचना मिलते ही हमने निगमायुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई का अनुरोध किया था। निगम की टीम ने बोर्ड हटवा दिए हैं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। - आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक