इंदौर में रातोरात चंदू वाला रोड हो गया गौसिया, लोहा गेट को कर दिया रजा गेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चंदन नगर (Indore Chandan Nagar) की सड़कों के नामकरण को लेकर बवाल मच गया है। रातोरात चंदू वाला रोड गौसिया रोड हो गया और लोहा गेट का नाम रजा गेट कर दिया गया। आरोप है कि पार्षद ने बगैर महापौर परिषद की अनुमति के न सिर्फ क्षेत्र की सड़कों के नाम बदले, बल्कि नए नामों के बोर्ड भी लगवा दिए।

नगर निगम की टीम ने मौके से बोर्ड हटवाए। इधर पार्षद का कहना है कि ये नाम आज से नहीं, बल्कि दशकों पुराने हैं। बोर्ड भी नगर निगम की अनुमति के बाद लगाए गए हैं। मामले को तूल पकड़ते देख महापौर ने पार्षद के खिलाफ एफआईआर कराने की बात कही है।

सड़कों के बदल दिए नाम

चंदन नगर क्षेत्र की सड़कें दशकों से चंदू वाला रोड, लोहा गेट रोड, मिश्रा रोड, आम वाला रोड नाम से पहचानी जा रही हैं। हाल ही में इन सड़कों के नाम बदलकर बोर्ड लगा दिए गए थे। इसमें चंदू वाला रोड को गौसिया रोड, लोहा गेट को रजा गेट, मिश्रा रोड को ख्वाजा रोड और आम वाला रोड को हुसैन रोड बताया गया।

इसकी खबर लगते ही रहवासी आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि दशकों से ये सड़कें पुराने नामों से जानी जा रही हैं। रातोरात इन सड़कों का नाम बदला गया है। क्षेत्र में इसे लेकर हंगामा हो गया। पूर्व विधायक ने मामले को लेकर महापौर को पत्र भी लिखा। सूचना महापौर तक पहुंची जिसके बाद निगम की टीम ने कार्रवाई की।