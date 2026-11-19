नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में ठेका श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विद्युतीय कार्य के दौरान शाॅर्ट सर्किट से हुए हादसे में दो ठेका श्रमिक मोहम्मद आरिफ और रामदास कोल के चेहरे और हाथ बुरी तरह झुलस गए।

दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया हादसे के बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मोहम्मद आरिफ को एक निजी अस्पताल शहडोल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है, जबकि गंभीर स्थिति को देखते हुए रामदास कोल को बेहतर इलाज के लिए भिलाई रेफर किया गया है।