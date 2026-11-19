नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले के सिहोरा के पास मोहसाम गांव में कोदो के आटे की रोटी खाने से एक ही परिवार के छह से सात सदस्यों के बीमार होने का मामला सामने आया है।

उल्टियां, तेज सिरदर्द, बेहोशी और झटके की शिकायत

सिकंदर भाईजान के परिवार ने भोजन में कोदो के आटे की रोटियां खाईं। इसके करीब एक से डेढ़ घंटे बाद परिवार के सदस्यों को उल्टियां, तेज सिरदर्द, बेहोशी और शरीर में झटके आने की शिकायत होने लगी।

सिहोरा के शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचाया

हालत बिगड़ने पर उन्हें एंबुलेंस से सिहोरा के शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर मरीजों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

चूल्हे पर कोदो के आटे की रोटियां बनाई थीं

ग्राम सरपंच मुकेश लोधी के अनुसार, परिवार ने चूल्हे पर कोदो के आटे की रोटियां बनाई थीं। आशंका है कि इस्तेमाल किया गया अनाज दूषित या विषाक्त हो सकता है। हालांकि, बीमारी की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।