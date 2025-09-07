तीसरी पत्नी ने की हत्या, दूसरी पत्नी ने देखी लाश, MP के भैयालाल हत्याकांड का पर्दाफाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। अनूपपुर पुलिस ने 31 अगस्त को हुई 60 वर्षीय भैयालाल रजक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। भैयालाल की तीसरी पत्नी ने अपने प्रेमी और घर में काम करने वाले मजदूर की मदद से हत्याकांड को अंजाम दिया था। भैयालाल का शव उसकी दूसरी पत्नी ने घर के पीछे कुएं में देखा था। दूसरी पत्नी और तीसरी पत्नी आपस में सगी बहनें हैं।
डीआइजी शहडोल सविता सोहाने ने बताया कि 31 अगस्त को गुड्डी (42) ने कोतवाली पहुंचकर सूचना दी थी कि ग्राम सकरिया में पति भैयालाल का शव कुएं में पड़ा है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि सिर पर आई गंभीर चोट के कारण भैयालाल की मृत्यु हुई है। जांच के बाद पुलिस ने भैयालाल की तीसरी पत्नी मुन्नी उर्फ विमला रजक (38) के साथ ही उसके प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण दास कुशवाह (48) निवासी अनूपपुर और घर पर काम करने वाले मजदूर धीरज कोल (25) निवासी अनूपपुर को गिरफ्तार किया।
भैयालाल की ग्राम सकरिया व परसवार में कीमती पैतृक जमीन है। इसे बेचने के लिए दलाल लल्लू का भैयालाल के घर पर आना जाना होता था। इसी दौरान मुन्नी का लल्लू से प्रेम संबंध हो गया। 30 अगस्त को मुन्नी, लल्लू और धीरज ने लोहे की रॉड मारकर भैयालाल की हत्या कर दी। साक्ष्य नष्ट करने के लिए घर पर पड़े जूट के बोरे और कंबल में लाश लपेटकर घर के पीछे कुएं में फेंक दिया। खबर है कि मृतक को जमीन के सौदे से लाखों रुपए मिले थे। लल्लू की नजर इन पैसों पर थी।
साथ ही लल्लू और मुन्नी नहीं चाहते थे कि मृतक अपनी संपत्ति में गुड्डी को भी हिस्सा दे। भैयालाल की तीन शादियां हुई थीं। पहली पत्नी शादी के कुछ दिनों बाद छोड़कर चली गई थी। वर्तमान में उसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी गुड्डी को कोई संतान ना होने से उसने गुड्डी की छोटी बहन मुन्नी से शादी कर ली थी, जिससे दो संतान हैं।
