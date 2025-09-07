तीसरी पत्नी ने की हत्या, दूसरी पत्नी ने देखी लाश, MP के भैयालाल हत्याकांड का पर्दाफाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। अनूपपुर पुलिस ने 31 अगस्त को हुई 60 वर्षीय भैयालाल रजक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। भैयालाल की तीसरी पत्नी ने अपने प्रेमी और घर में काम करने वाले मजदूर की मदद से हत्याकांड को अंजाम दिया था। भैयालाल का शव उसकी दूसरी पत्नी ने घर के पीछे कुएं में देखा था। दूसरी पत्नी और तीसरी पत्नी आपस में सगी बहनें हैं।

पति भैयालाल का शव कुएं में पड़ा मिला डीआइजी शहडोल सविता सोहाने ने बताया कि 31 अगस्त को गुड्डी (42) ने कोतवाली पहुंचकर सूचना दी थी कि ग्राम सकरिया में पति भैयालाल का शव कुएं में पड़ा है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि सिर पर आई गंभीर चोट के कारण भैयालाल की मृत्यु हुई है। जांच के बाद पुलिस ने भैयालाल की तीसरी पत्नी मुन्नी उर्फ विमला रजक (38) के साथ ही उसके प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण दास कुशवाह (48) निवासी अनूपपुर और घर पर काम करने वाले मजदूर धीरज कोल (25) निवासी अनूपपुर को गिरफ्तार किया।