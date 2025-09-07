IT Raid in MP: चार दिन की कार्रवाई, चार करोड़ नकद और 900 ग्राम ज्वेलरी... जानें क्या-क्या मिला

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मेडिकल उपकरण और लैब संचालन का कारोबार करने वाली भोपाल की कंपनी साइंस हाउस, इससे जुड़ी कंपनियों और कारोबारियों के यहां आयकर छापे की कार्रवाई चौथे दिन शनिवार शाम को पूरी हो गई। टीम ने मंगलवार सुबह भोपाल, इंदौर और मुंबई में लगभग 30 स्थानों पर छापा मारा था।

नकदी और ज्वेलरी जब्त करने की जानकारी सूत्रों के अनुसार, सभी जगह मिलाकर लगभग चार करोड़ रुपये नकद मिले हैं। साइंस हाउस के संचालक शैलेंद्र तिवारी के यहां से भी नकदी और ज्वेलरी जब्त करने की जानकारी सामने आई है। आयकर अधिकारियों को यह भी संदेह है कि कारोबार में हवाला का भी उपयोग किया जा रहा था। इस दृष्टि से अब आयकर की टीम विशेष रूप से जांच करेगी।