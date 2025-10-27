जज के आवास पर हमला करने और धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, भालूमाड़ा थाना प्रभारी पर गिरी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। न्यायाधीश के आवास पर अज्ञात आरोपितों द्वारा अश्लील गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं पथराव कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहु़ंचाने मामले में थाना भालूमाड़ा द्वारा तुरंत केस दर्ज करने पर रविवार को पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल ने थाना प्रभारी को रक्षित केन्द्र अनूपपुर अटैच कर दिया है।

शुक्रवार-शनिवार की रात कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के एसीईसीएल जमुना अंतर्गत आवास पर अज्ञात आरोपितों द्वारा शुक्रवार-शनिवार रात अश्लील गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं पथराव कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई थी।

थाना प्रभारी भालूमाड़ा लाईन अटैच

इस मामले में पर पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही न करने पर थाना प्रभारी भालूमाड़ा की अपराध पर नियंत्रण की कमी देखते हुए डीआईजी द्वारा कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको, थाना प्रभारी भालूमाड़ा को तत्काल प्रभाव से रक्षित केन्द्र अनूपपुर सम्बद्ध कर दिया गया है।

तीन आरोपी भी हुए गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपित प्रियांशु उर्फ जेगुवार सिंह,देवेंद्र केवट और मनिकेश सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया गया प्रियांशु सिंह पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ था न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह जवान ने प्रियांशु की जमानत को खारिज कर दी थी। बाद में एडीजे कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर प्रियांशु और उसके साथियों ने जज की आवास पर पथराव किया रहा है।