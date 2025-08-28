MP में फिर सिरफिरे आशिक का खतरनाक ड्रामा, गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की तो हाईटेंशन टावर पर चढ़ा, कई घंटे चला ड्रामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। प्रेमिका के द्वारा पिछले 4 दिन से मोबाइल पर बात न करने से नाराज होकर शहडोल निवासी प्रेमी बरबसपुर गांव पहुंच गया और आत्महत्या का मन बनाकर टावर पर चढ़ गया था जिसे पुलिस ने समझा कर सुरक्षित नीचे उतारा। यह मामला गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे का है।
स्थानीय लोगों ने डायल 112 सर्विस भोपाल के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम अनूपपुर एवं थाना प्रभारी कोतवाली को सूचना दी थी। कोतवाली अनूपपुर से लगभग दो किलोमीटर दूर बरबसपुर ग्राम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के हाईटेंशन लाइन के टावर में यह 21 वर्षीय नवयुवक चढ़ गया था और फिल्मी स्टाइल में कूद कर जान देने की बात कर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी थी।
पुलिस विद्युत विभाग से जेई, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनूपपुर के मैनेजर के साथ मौके पर पहुंच हाईटेंशन लाइन के टावर पर करीब 25 मीटर ऊंचाई पर चढ़े युवक से चर्चा की गई तो पूरा मामला लव स्टोरी का समझ में आया।
बातचीत पर युवक ने बताया कि उसकी प्रेमिका ने विगत चार दिन से मोबाइल फोन पर बात करना बंद कर दिया है जिससे वह जान देना चाहता है और साथ में अपने साथ जहर का पैकेट और पानी की छोटी बोतल भी रखा हुआ है यदि कूदने से नहीं मरा तो जहर पीकर मर जाएगा।
टीआई कोतवाली द्वारा पुलिस थाना के लाउडस्पीकर सिस्टम से हाई टेंशन लाइन के ऊंचे टावर पर काफी ऊंचाई पर लटके नवयुवक की करीब दो घंटे तक काउंसलिंग की गई और उसे विश्वास दिलाया गया कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। तब वह नीचे उतरा जिसे सुरक्षित उसके स्वजन को सौंपा गया। बताया गया युवक शहडोल जिले का रहने वाला है।