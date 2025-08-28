MP में फिर सिरफिरे आशिक का खतरनाक ड्रामा, गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की तो हाईटेंशन टावर पर चढ़ा, कई घंटे चला ड्रामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। प्रेमिका के द्वारा पिछले 4 दिन से मोबाइल पर बात न करने से नाराज होकर शहडोल निवासी प्रेमी बरबसपुर गांव पहुंच गया और आत्महत्या का मन बनाकर टावर पर चढ़ गया था जिसे पुलिस ने समझा कर सुरक्षित नीचे उतारा। यह मामला गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे का है।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी स्थानीय लोगों ने डायल 112 सर्विस भोपाल के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम अनूपपुर एवं थाना प्रभारी कोतवाली को सूचना दी थी। कोतवाली अनूपपुर से लगभग दो किलोमीटर दूर बरबसपुर ग्राम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के हाईटेंशन लाइन के टावर में यह 21 वर्षीय नवयुवक चढ़ गया था और फिल्मी स्टाइल में कूद कर जान देने की बात कर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी थी।