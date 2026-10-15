अशोकनगर: खेल-खेल में फंदा लगने से 12 वर्षीय बालिका की मौत; छोटी बहन के साथ खेलते समय हुआ दर्दनाक हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर/ पिपरई। थाना क्षेत्र के खोरीबरी गांव में खेल के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय बालिका की जान चली गई। घटना के समय बच्ची अपने घर में छोटी बहन के साथ खेल रही थी, जबकि माता-पिता फसल कटाई के लिए खेत पर गए हुए थे।

हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक छा गया।

फंदा लगते ही मची चीख-पुकार

जानकारी के अनुसार खोरीबरी निवासी पिंकी प्रजापति पुत्री हलकई प्रजापति अपनी छोटी बहन तनु के साथ घर पर थी। बताया जा रहा है कि खेलते समय पिंकी ने फांसी लगाने का खेल खेलने की बात कही।

इसके बाद उसने घर के छप्पर की लकड़ी में रस्सी बांधकर अपने गले में फंदा डाल लिया। फंदा कसने पर वह चीखने-चिल्लाने लगी।

बहन के सामने हादसा

बड़ी बहन की हालत देखकर घबराई तनु तुरंत खेत पर पहुंची और माता-पिता को घटना की जानकारी दी। परिजन आनन-फानन में घर पहुंचे, लेकिन तब तक पिंकी की मौत हो चुकी थी।

सूचना मिलने पर पिपरई पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।

पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।