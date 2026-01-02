मेरी खबरें
    हैवानियत की हदें पार... अशोकनगर में 50 वर्षीय अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या, 300 मीटर तक घसीटा

    MP News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के पिपरई कस्बे में बीती रात 50 वर्षीय कल्लू अहिरवार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट कर ...और पढ़ें

    By Sachin SharmaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 10:16:24 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 10:30:28 PM (IST)
    हैवानियत की हदें पार... अशोकनगर में 50 वर्षीय अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या, 300 मीटर तक घसीटा
    पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है

    HighLights

    1. भोपाल में 50 वर्षीय अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या
    2. अशोकनगर जिले के पिपरई कस्बे में हुई बर्बरता
    3. चार घंटे चक्काजाम के बाद हरकत में आया प्रशासन

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, अशोकनगर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के पिपरई कस्बे में बीती रात 50 वर्षीय कल्लू अहिरवार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट करने के बाद कल्लू को करीब 300 मीटर तक सड़क पर जानवरों की तरह घसीटा। इस बर्बर वारदात का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए परिजनों व समाज के लोगों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया, जिससे साढ़े चार घंटे तक नगर की यातायात व्यवस्था ठप रही।

    स्वजनों ने बताया कि हमलावरों ने कल्लू अहिरवार के साथ क्रूरता की सीमाएं पार कर दीं। उसके गुप्तांगों पर घातक वार किए गए, जिससे अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आक्रोश और भड़क गया। सुबह जैसे ही मौत की सूचना फैली, रामलीला मैदान चौराहे पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। नारेबाजी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ चक्काजाम शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोरतम धाराओं में मामला दर्ज किया जाए।


    तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया

    एसडीएम इसरार खान सहित अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर लगभग साढ़े चार घंटे बाद आवागमन बहाल कराया। वहीं पुलिस ने प्रेम कोरी, जगदीश कोरी और सर्जन कटारिया के खिलाफ हत्या और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पिपरई थाना प्रभारी ओमप्रकाश मिश्रा ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। शाम को पुलिस सुरक्षा के बीच मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया।

