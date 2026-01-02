भोपाल में नगर निगम की फाइलों में पानी 'साफ', पर नलों से बह रहा 'जहर', महापौर हेल्पलाइन ने खोली पोल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में विकास के दावे कितने ही स्मार्ट क्यों न हों, लेकिन हकीकत यह है कि शहर की बुनियादी जलप्रदाय व्यवस्था ही पाइप लाइन लीकेज की तरह 'लीक' हो रही है । 2025 दिसंबर माह के आंकड़ों ने नगर निगम की पोल खोल दी है। महापौर हेल्पलाइन पर पानी की समस्या को लेकर दिसंबर माह कुल 104 शिकायतें दर्ज हुईं, यानी हर दिन औसतन तीन नागरिकों को अपनी परेशानी दर्ज करानी पड़ी।

अयोध्या नगर, करोंद, भानपुर, कोलार और कटारा क्षेत्र के नागरिकों ने जलप्रदाय से संबंधित महापौर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई हैं। चौकाने वाली बात यह है कि यह वहीं इलाके हैं जहां खुले में बहता सीवेज नागरिकों के लिए लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके बाद भी वाटर डिस्ट्रब्यूशन नेटवर्क को बदला नहीं जा रहा।