मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में नगर निगम की फाइलों में पानी 'साफ', पर नलों से बह रहा 'जहर', महापौर हेल्पलाइन ने खोली पोल

    Bhopal Water Crisis: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विकास के दावे कितने ही स्मार्ट क्यों न हों, लेकिन हकीकत यह है कि शहर की बुनियादी जलप्रदाय व्यवस् ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:57:13 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:57:13 PM (IST)
    भोपाल में नगर निगम की फाइलों में पानी 'साफ', पर नलों से बह रहा 'जहर', महापौर हेल्पलाइन ने खोली पोल
    पानी की समस्या को लेकर लगातार आ रही शिकायतें

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में विकास के दावे कितने ही स्मार्ट क्यों न हों, लेकिन हकीकत यह है कि शहर की बुनियादी जलप्रदाय व्यवस्था ही पाइप लाइन लीकेज की तरह 'लीक' हो रही है । 2025 दिसंबर माह के आंकड़ों ने नगर निगम की पोल खोल दी है। महापौर हेल्पलाइन पर पानी की समस्या को लेकर दिसंबर माह कुल 104 शिकायतें दर्ज हुईं, यानी हर दिन औसतन तीन नागरिकों को अपनी परेशानी दर्ज करानी पड़ी।

    अयोध्या नगर, करोंद, भानपुर, कोलार और कटारा क्षेत्र के नागरिकों ने जलप्रदाय से संबंधित महापौर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई हैं। चौकाने वाली बात यह है कि यह वहीं इलाके हैं जहां खुले में बहता सीवेज नागरिकों के लिए लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके बाद भी वाटर डिस्ट्रब्यूशन नेटवर्क को बदला नहीं जा रहा।


    सुधरने के बजाए बढ़ा शिकायतों का ग्राफ

    आंकड़े बताते हैं कि स्थिति बेहतर होने के बजाए चिंताजनक हो रही है। 4 नवंबर को जहां 76 शिकायतें थीं, वहीं 9 दिसंबर तक यह संख्या 90 और महीने के अंत तक 104 पहुंच गया। इनमें केवल दूषित पानी ही नहीं, बल्कि लो-प्रेशर और अनियमित सप्लाई जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं।

    ये हैं शहर के डेंजर जोन

    महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा में सामने आया कि नगर निगम के जोन 16, 17, 18 और 19 शिकायतों के केंद्र बन गए हैं। पुराने भोपाल के वार्ड 65 से 79 तक और कोलार-कटारा के वार्ड 80 से 85 तक के रहवासी पानी को लेकर तरह-तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इंदौर की घटना के बाद भी राजधानी का जलकार्य विभाग केवल सैंपलिंग के नाम पर फाइलें भर रहा है, जबकि पाइप लाइन में हो रहे लीकेज को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे।

    यह भी पढ़ें- इंदौर दूषित जल से बुढ़ापे का सहारा छिनने पर भड़के पिता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लौटाया उल्टे पैर, नहीं लिया 2 लाख का चेक

    वार्ड के नाम जहां के नागरिक परेशान

    वार्ड क्रमांक -- वार्ड का नाम 65

    गोंविदपुरा औद्योगिक क्षेत्र 68

    अयोध्या नगर 73

    भोपाल मेमोरियल अस्पताल 74

    भानपुर 75

    बड़बाई 76

    छोला 77

    रुसल्ली 78

    करोंद 79

    नवीबाग 80

    सर्वधर्म कोलार 81

    दानिशकुंज 83

    सनखेड़ी 81

    कान्हाकुंज 84

    रतनपुर सड़क 85

    इनका कहना है जलप्रदाय से संबंधित शिकायत का तुरंत निराकरण किया जा रहा है। किसी शिकायत का लंबित नहीं रखा जा रहा। पानी की सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। सभी जगह विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर आयुक्त नगर निगम।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.