युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अभिषेक परमार पर FIR; अशोकनगर में DEO कार्यालय में हंगामा, सरकारी काम में बाधा का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 8 अक्टूबर को कथित तौर पर हंगामा करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

शिकायतकर्ता राहुल शर्मा, डीपीसी जिला परियोजना समन्वयक, ने आरोप लगाया कि अभिषेक परमार अपने कुछ साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे और मेन गेट पर नारेबाजी करने लगे। इससे कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

कार्यालय में किया हंगामा

आवेदन के अनुसार, समझाइश देने के बावजूद अभिषेक परमार कथित तौर पर तेज आवाज में चिल्लाने लगे और अभद्रता करते हुए सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। शिकायत में कहा गया है कि घटना के दौरान प्रदीप पाल और अभयप्रताप सिंह भी मौजूद थे।

घटना का वीडियो वायरल

घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग होने तथा उसके वायरल होने से क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैलने का भी उल्लेख किया गया है।

शिकायतकर्ता ने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।