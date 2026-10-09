एमपी के डिप्टी सीएम ने अपने OSD को हटाया, दीपम रायचुरा पर शराब ठेकों के बदले ₹1 करोड़ लेने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के ठग मोहित गोगिया ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) दीपम रायचुरा पर भोपाल में दो शराब दुकानें दिलाने के लिए एक करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

यह भी दावा किया गया है कि शराब दुकानें हासिल करने के लिए फर्जी सावधि जमा (एफडी) को स्वीकृत कराने में मदद की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल जांच एजेंसी को दिए गोगिया के कथित बयान में उसने ये आरोप लगाए हैं।

अगस्त 2024 में उपमुख्यमंत्री का ओएसडी किया था पदस्थ शुक्रवार को मामला चर्चा में आने के बाद देवड़ा ने ओएसडी को हटाकर मूल विभाग (आबकारी) में भेज दिया है। सहायक आबकारी आयुक्त रायचुरा को अगस्त 2024 में उपमुख्यमंत्री का ओएसडी पदस्थ किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 930 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मोहित गोगिया को गिरफ्तार किया है। उसे नवंबर 2025 में उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच और वहां के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में उसके विरुद्ध कई प्रकरण दर्ज हैं। साक्ष्य संकलन के लिए उसे तिहाड़ जेल से भोपाल लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में दावा किया गया है कि गोगिया ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी और वर्ष 2022-23 में भोपाल आया था। मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण पंजीबद्ध उसने सीहोर स्थित गायत्री फूड प्रोडक्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किशन मोदी से भी बैंक का कर्ज सेटल कराने के नाम पर 13 करोड़ रुपये की ठगी की थी। बता दें कि किशन मोदी के विरुद्ध भी फर्जी प्रमाण पत्रों से दुग्ध उत्पाद बनाने और विदेश में बेचने के मामले में मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण पंजीबद्ध है।