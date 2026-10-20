यात्रीगण ध्यान दें! बीना से गुजरने वाली कई ट्रेनों के स्टेशन और रूट में बदलाव, 25 अक्टूबर तक 4 ट्रेनें कैंसिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर: बीना रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के बाद लाइन और प्लेटफॉर्म की उपलब्धता तथा फिटनेस संबंधी स्थिति के चलते यात्री ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के अनुसार, चार मेमू ट्रेनें 25 अक्टूबर तक निरस्त रहेंगी। इसके अलावा पांच एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं, जबकि 19 यात्री ट्रेनों के प्रारंभिक या गंतव्य स्टेशन में परिवर्तन किया गया है।
रेलवे के अनुसार, बीना–रूठियाई मेमू (61611), रूठियाई–बीना मेमू (61612), बीना–रूठियाई मेमू (61625) और रूठियाई-बीना मेमू (61626) 25 अक्टूबर तक निरस्त रहेंगी।
बांद्रा टर्मिनस-मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद-दरभंगा, दरभंगा-अहमदाबाद, अहमदाबाद-बनारस सिटी और बनारस सिटी-अहमदाबाद एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों पर महादेवखेड़ी, मालखेड़ी और आगासोद के परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी।
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