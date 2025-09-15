MP News: अशोकनगर में तीसरी के छात्र का फंदे पर शव, स्वजन ने स्कूल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया

नईदुनिया,अशोकनगर। मध्य प्रदेश में तीसरी कक्षा के एक छात्र का शव फंदे पर लटका हुआ मिला है। मामला मुंगावली कस्बे का है। मृतक छात्र के स्वजन ने स्कूल पर पढ़ाई के लिए अत्यधिक दबाव डालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि बच्चा खेलते समय रस्सी में उलझ गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि, मामले की पूरी जांच जारी है।
जानकारी के अनुसार केशव कनखरे का 10 वर्षीय पुत्र तक्ष स्वामी विवेकानंद स्कूल की कक्षा तीन का छात्र था। शनिवार दोपहर लगभग 12:30 बजे स्कूल से लौटने के बाद उसका शव घर की पहली मंजिल पर दरवाजे की चौखट पर लटका हुआ पाया गया। पिता का आरोप है कि पढ़ाई का दबाव और स्कूल की सख्ती ने बेटे की जान ले ली। वह रात में भी तीन बजे उठकर होमवर्क करने की बात कहता था।
संचालक ने क्या कहा
स्कूल संचालक आलोक श्रीवास्तव ने आरोपों से इंकार किया है। घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
