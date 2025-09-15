मेरी खबरें
    Bhopal: क्राइम ब्रांच के चार आरक्षक निलंबित, बिना सूचना दबिश और भ्रष्टाचार के आरोप

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 01:39:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 01:43:33 AM (IST)
    नईदुनिया,भोपाल। राजधानी पुलिस में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का एक और मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच में तैनात चार आरक्षकों को वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए बिना बागसेवनिया क्षेत्र में दबिश दी और उनके आचरण में गंभीर संदेह पाया गया।

    नियमों का उल्लंघन

    जानकारी के अनुसार शुक्रवार को क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक शैलेन्द्र रावत, सतेन्द्र, सुशील सिंह और आलोक मिश्रा ने दबिश की कार्रवाई की। बाद में यह पाया गया कि इस कार्रवाई की सूचना पहले वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई थी, जो पुलिस नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान इन पुलिसकर्मियों का आचरण संदिग्ध और भ्रष्टाचार से जुड़ा माना गया।

    वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए चारों आरक्षकों को निलंबित कर दिया। एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और इस तरह की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

