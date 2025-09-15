Bhopal: क्राइम ब्रांच के चार आरक्षक निलंबित, बिना सूचना दबिश और भ्रष्टाचार के आरोप

नईदुनिया,भोपाल। राजधानी पुलिस में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का एक और मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच में तैनात चार आरक्षकों को वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए बिना बागसेवनिया क्षेत्र में दबिश दी और उनके आचरण में गंभीर संदेह पाया गया।

नियमों का उल्लंघन जानकारी के अनुसार शुक्रवार को क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक शैलेन्द्र रावत, सतेन्द्र, सुशील सिंह और आलोक मिश्रा ने दबिश की कार्रवाई की। बाद में यह पाया गया कि इस कार्रवाई की सूचना पहले वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई थी, जो पुलिस नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान इन पुलिसकर्मियों का आचरण संदिग्ध और भ्रष्टाचार से जुड़ा माना गया।