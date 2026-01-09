नवदुनिया न्यूज, चंदेरी। क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन के एक गंभीर मामले ने सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। चंदेरी साड़ी के बुनकर एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार रात्रि दो महिलाओं सहित अन्य आरोपित के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह अधिनियम राज्य में प्रलोभन, दबाव अथवा धोखे के माध्यम से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध घोषित करता है।

चंदेरी निवासी साड़ी बुनकरअखिलेश कोली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी जानकी तथा उनके दो नाबालिग पुत्र प्रियांश (15) और अनुराग (13) को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। अखिलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी रिश्तेदार मिनी कोली निवासी नरवर, जिला शिवपुरी एवं रक्षा कोली, जो पूर्व में ईसाई धर्म अपना चुकी हैं, ने करीब सात-आठ माह पूर्व उनकी पत्नी से संपर्क साधा।

इसके बाद मोबाइल फोन के माध्यम से निरंतर बातचीत तथा ऑनलाइन धार्मिक बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके जरिए ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन संपर्कों के प्रभाव में जानकी और उनके बच्चे हिंदू धार्मिक परंपराओं से दूर होकर ईसाई रीति-रिवाजों का पालन करने लगे। साथ ही संबंधितों द्वारा आर्थिक लाभ का प्रलोभन भी दिया गया, यह कहकर कि ईसाई धर्म अपनाने पर विभिन्न संस्थाओं से आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसी प्रलोभन और मानसिक दबाव के चलते पत्नी और बच्चे अखिलेश पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे।