बालाघाट में जहां 32 बच्चों की मौत हुई, वहां फर्जी डाॅक्टर संभाल रहा था कमान, देवास के ‘सुनील सिंह’ के नाम पर बनाई जाली डिग्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले में जिस बिरसा ब्लाॅक के वनांचलों में महामारी ने 32 बैगा बच्चों की जिंदगी छीनी है, उस ब्लाॅक का स्वास्थ्य दायित्व एक फर्जी डाॅक्टर संभाल रहा था। जालसाजी से वह ब्लाॅक मेडिलक आफिसर (बीएमओ) के पद पर चार वर्षाें तक काम करता रहा।

एमबीबीएस की फर्जी डिग्री पर डाॅक्टरी करता रहा विभागीय अधिकारी भी मानते हैं कि अगर समय रहते सुनील सिंह का फर्जीवाड़ा सामने आ जाता, तो उस क्षेत्र में हालात नहीं बिगड़ते। सुनील सिंह पर सालों तक जिम्मेदारों की कृपा बरसती रही और वह एमबीबीएस की फर्जी डिग्री पर डाॅक्टरी करता रहा।