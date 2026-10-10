18 सालों से सेवा दे रहे बालाघाट के बीएमओ डाॅ. सुनील सिंह की एमबीबीएस की डिग्री फर्जी, पांच महीने विभागीय जांच के बाद FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री मामले में बिरसा तहसील के तत्कालीन ब्लाक मेडिकल आफिसर (बीएमओ) डाॅ. सुनील सिंह के खिलाफ बिरसा थाने में शनिवार शाम एफआइआर दर्ज की गई है। 2008 में संविदा चिकित्सक के रूप में सेवा शुरू की थी।

प्रभारी बीएमओ डाॅ. नरेश मारन की शिकायत पर एफआईआर प्रभारी बीएमओ डाॅ. नरेश मारन की शिकायत पर पुलिस ने सुनील सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 340(2) और 336(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। शुक्रवार को मिले थे भोपाल से निर्देश सीएमएचओ डाॅ. शत्रुघ्न दाहिया ने बताया कि शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा मप्र शासन, भोपाल से डाॅ. सुनील पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश मिले थे। प्रभारी बीएमओ डाॅ. मारन को इसके लिए निर्देशित किया गया। बालाघाट में सेवाएं दे रहा था पांच महीने चली विभागीय जांच के बाद सुनील सिंह की एमबीबीएस की डिग्री फर्जी पाई गई है। सुनील ने कूटरचित अभिलेखों के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त की थी और बालाघाट में सेवाएं दे रहा था। पांच माह पहले डिग्री पर सवाल उठने के बाद से मामला जांच में था।