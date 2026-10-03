नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले के बैगा बहुल क्षेत्र में तीन महीनों से जारी बच्चों की मौत के असल कारण जानने के लिए सोमवार को राज्य स्तरीय टीम बालाघाट आएगी।
जिला स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ये टीम पूर्व में ही गठित हो चुकी थी, लेकिन व्यस्तताओं के कारण टीम आ नहीं सकी थी। इस टीम में सात सदस्य हैं, जो प्रदेश के अलग-अलग मेडिकल कालेज और एम्स में बतौर विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं।
विभाग ने इन विशेषज्ञों के नाम नहीं बताए हैं। सीएमएचओ डाॅ. शत्रुघ्न दाहिया ने बताया कि प्रशासनिक रिकाॅर्ड में दर्ज मौतों के अलावा अगर इस दौरान अन्य बच्चों की मौत हुई है, तो उनकी भी जांच की जा रही है।
समीक्षा में ये बातें स्पष्ट होंगी कि आखिर इन बच्चों की मौत मलेरिया, खसरा, कुपोषण, निमोनिया के अलावा अन्य कारणों अथवा संयुक्त कारणों से हुई। आखिर कितने बच्चों की मौत हुई है।
प्रशासन ने 32 मृत बच्चों के स्वजन को मुआवजा राशि दी है। इस लिहाज से मौत का सरकारी आंकड़ा 32 है, लेकिन कांग्रेस 44 मौतों का दावा कर रही है।
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