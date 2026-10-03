नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले के बैगा बहुल क्षेत्र में तीन महीनों से जारी बच्चों की मौत के असल कारण जानने के लिए सोमवार को राज्य स्तरीय टीम बालाघाट आएगी। टीम पूर्व में ही गठित हो चुकी थी जिला स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ये टीम पूर्व में ही गठित हो चुकी थी, लेकिन व्यस्तताओं के कारण टीम आ नहीं सकी थी। इस टीम में सात सदस्य हैं, जो प्रदेश के अलग-अलग मेडिकल कालेज और एम्स में बतौर विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं।

इन विशेषज्ञों के नाम नहीं बताए विभाग ने इन विशेषज्ञों के नाम नहीं बताए हैं। सीएमएचओ डाॅ. शत्रुघ्न दाहिया ने बताया कि प्रशासनिक रिकाॅर्ड में दर्ज मौतों के अलावा अगर इस दौरान अन्य बच्चों की मौत हुई है, तो उनकी भी जांच की जा रही है।