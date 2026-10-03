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जबलपुर होकर चलने वाली वलसाड-दानापुर स्पेशल के आठ फेरे बढ़े, संशोधित समय-सारणी जान लें

इटारसी पहुंचने का समय सुबह 10 बजे और वलसाड पहुंचने का समय रात 9:30 बजे रहेगा। ट्रेन दोनों दिशाओं में इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना समेत प्रमुख स्टेशनों प...और पढ़ें

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 08:42:31 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 08:42:31 PM (IST)
जबलपुर होकर चलने वाली वलसाड-दानापुर स्पेशल के आठ फेरे बढ़े, संशोधित समय-सारणी जान लें
कटनी, सतना समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। नईदुनिया

HighLights

  1. जबलपुर के यात्रियों को त्योहारी सीजन में राहत
  2. पांच अक्टूबर से 23 नवंबर तक हर सोमवार वलसाड से चलेगी
  3. वापसी में मंगलवार को, दानापुर से प्रस्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पूजा और शीतकालीन त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जबलपुर होकर चलने वाली वलसाड-दानापुर-वलसाड साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन में विस्तार किया है। गाड़ी संख्या 09025/09026 के आठ-आठ फेरे बढ़ाए गए हैं।

संशोधित समय-सारणी के साथ संचालन

संशोधित समय-सारणी के साथ ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए चलथान और बारडोली में अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है।

यह ट्रेन रात 11:40 बजे जबलपुर पहुंचेगी

गाड़ी संख्या 09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल पांच अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार वलसाड से सुबह 8:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रात 11:40 बजे जबलपुर पहुंचेगी और अगले दिन रात 1:05 बजे कटनी तथा 2:20 बजे सतना पहुंचेगी।

दानापुर पहुंचने का समय दोपहर 12 बजे रहेगा

ट्रेन का दानापुर पहुंचने का समय दोपहर 12 बजे रहेगा। वापसी में गाड़ी संख्या 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल छह अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार दानापुर से दोपहर 1:30 बजे चलेगी। अगले दिन सतना 1:30 बजे, कटनी 4:20 बजे और जबलपुर सुबह 6 बजे पहुंचेगी।


कटनी, सतना समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी

इटारसी पहुंचने का समय सुबह 10 बजे और वलसाड पहुंचने का समय रात 9:30 बजे रहेगा। ट्रेन दोनों दिशाओं में इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। इसमें कुल 20 कोच होंगे।

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