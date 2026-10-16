राज न खुल जाए इसलिए बालाघाट परिवार लेकर नहीं आया आरोपी सुनील सिंह, फर्जी डिग्री का दमोह-भोपाल कनेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। देवास के डाॅ. सुनील सिंह के नाम से रीवा के बड़ागांव का शिवकुमार पिता रामलखन पांडेय वर्ष 2008 में संविदा में आया और 2012 से बिरसा में पदस्थ रहा। उसने सुनील सिंह के नाम से ही फर्जी 10वीं-12वीं की मार्कशीट बनवाई थी।

पुलिस जांच का सबसे बड़ा बिंदु है ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि उसने एमबीबीएस की फर्जी डिग्री कहां से बनवाई? ये पुलिस जांच का सबसे बड़ा बिंदु है। इससे पहले दमोह जिले में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, जिसमें आरोपियों ने भोपाल से फर्जी डिग्री बनवाई थी।

दमोह में इलाज के बाद सात मरीजों की मौत हो गई थी दमोह में ऐसे दो मामले आए जिनमें फर्जीवाड़ा सामने आया था। पिछले साल दमोह के मिशन हाॅस्पिटल में फर्जी डाॅ. नरेंद्र यादव उर्फ एन. जान केम कार्डियोलाॅजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) के रूप में काम करते मिला। इस फर्जी डाॅक्टर के इलाज के बाद सात मरीजों की मौत हो गई थी। जिले के संजीवनी क्लीनिकों में बड़ा फर्जीवाड़ा इस साल दमोह जिले के संजीवनी क्लीनिकों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और तीन संविदा चिकित्सक फर्जी डिग्री के सहारे मरीजों की जान से खिलवाड़ करते मिले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की जांच में मप्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से नौ फर्जी डाक्टर पकड़े गए थे।