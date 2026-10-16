त्विषा केस : सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में ट्रायल पर लगाई रोक, पिता की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को नया न्यायिक मोड़ आ गया। त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा ने भोपाल में चल रहे मामले को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दायर की है।

भोपाल में चल रहे ट्रायल पर रोक इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया। उधर, मामले में आरोपित पूर्व न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई 26 अक्टूबर तक टल गई।