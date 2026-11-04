बालाघाट में पैंगोलिन की तस्करी के आरोप में कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/उकवा। उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र दक्षिण उकवा सामान्य के अमले ने तीन नवंबर को पैंगोलिन के अवैध व्यापार के मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों में संपत पिता टेकसिंग धुर्वे (29) वार्ड नंबर 11 जामटोला कंदई बैहर, हंसू पिता सकरू धुर्वे (40) वार्ड नंबर 11 जामटोला कंदई बैहर और रामसिंग पिता देवान मरकाम (37) वार्ड नंबर नौ कासरटोला बैहर निवासी शामिल हैं।

कुछ आरोपी फरार बुधवार को आरोपितों को बैहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वन अमले ने पैंगोलिन और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की है। आरोपितों के कुछ साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए।