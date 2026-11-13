करंट से बाघ की मौत पर कार्रवाई, डिप्टी रेंजर और बीटगार्ड निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के पूर्व बैहर सामान्य वन परिक्षेत्र की खुरमुंडी बीट के कक्ष क्रमांक 1582 में गुरार नाले के पास 12 वर्षीय नर बाघ का शिकार करंट लगाकर किया गया था। मामले में सीसीएफ गौरव चौधरी के निर्देशन में डीएफओ रेशमसिंह धुर्वे ने गुरुवार को लापरवाही बरतने वाले वन परिक्षेत्र सहायक नरेंद्र मर्सकोले और खुरमुंडी बीटगार्ड लीला भारती को निलंबित कर दिया।

वन परिक्षेत्र सहायक व बीटगार्ड को निलंबन अवधि में वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह अटैच किया गया है। सात नवंबर शनिवार को गश्त के दौरान बीटगार्ड ने जंगल में बाघ का शव देखा था। डॉग स्क्वॉड बुलाकर तलाशी कराई वन विभाग ने बालाघाट से डॉग स्क्वॉड बुलाकर तलाशी कराई। डॉग स्क्वॉड दो लोगों के घरों तक पहुंचा। इसमें अभी तक एक आरोपित को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। घटनास्थल से जीआई तार और खूंटियां बरामद हुई थीं।