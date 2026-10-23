बालाघाट में एक और बैगा बच्चे की मौत, जिला अस्पताल में छह और लांजी में तीन अभी भी भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बैगा क्षेत्रों में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। मातला गांव में डेढ़ साल के बिसरू परते की मौत हो गई। घर लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई परिजन के अनुसार, बिसरू के शरीर पर दाने निकलने पर उसे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छुट्टी मिलने के बाद घर लौटने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई और जान चली गई। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

जिला अस्पताल में भी नौ बच्चों का इलाज चल रहा बिरसा ब्लाक के मातला के ही तीन और बीमार बच्चों जीवन धुर्वे पिता बीरबल (1), किशन धुर्वे पिता सोमेलाल (3) और लासु धुर्वे पिता सोमेलाल (6) को लांजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालाघाट जिला अस्पताल में भी नौ बच्चों का इलाज चल रहा है। लांजी सिविल अस्पताल में छह का इलाज जारी है।