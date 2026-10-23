जबलपुर के भाजपा विधायक ने अपनी सरकार पर फिर कसा तंज, बोले- काश, छोटे जनप्रतिनिधियों को भी कोई बता देता

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने को लेकर चर्चा में हैं। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के तबादले को लेकर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के बाद अब उन्होंने प्रस्तावित औद्योगिक काॅरिडोर को लेकर तंज कसा है।

क्रियान्वयन की जानकारी क्यों नहीं दी गई विधायक ने सवाल उठाया है कि जबलपुर और उनकी विधानसभा क्षेत्र के मझौली को औद्योगिक काॅरिडोर में शामिल किया गया है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी योजना और क्रियान्वयन की जानकारी क्यों नहीं दी गई। जबलपुर के उद्योगपतियों की प्रसन्नता अजय विश्नोई बोले-वर्षों बाद खुशखबरी मिली कि जबलपुर को जोड़ते हुए एक इंडस्ट्रियल कारिडोर बन गया है, जिसमें जबलपुर के लिए उद्योग आएंगे। जबलपुर के उद्योगपतियों की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फोटो भी देखने मिल गई। काॅरिडोर में मझौली को भी शामिल किया मुझे और ज्यादा प्रसन्नता यह जानकर हुई कि इस काॅरिडोर में मेरी विधानसभा के मझौली विकासखंड को भी शामिल किया हुआ है। काश, योजना बनाते समय न सही, बन जाने के बाद ही हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधियों को भी कोई बता देता कि योजना क्या है, धरातल पर कब उतरेगी और उसमें जबलपुर के लिए क्या होगा?’