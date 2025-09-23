बालाघाट में ट्रैक्टर मालिक से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल, नायब तहसीलदार निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। रेत के अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर मालिक से 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगने वाले किरनापुर नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम को निलंबित कर दिया गया है। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना की अनुशंसा पर मंगलवार को जबलपुर संभागायुक्त धनंजय सिंह ने यह कार्रवाई की। सोमवार को ओमप्रकाश लिल्हारे का ट्रैक्टर जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया था।
इसी बीच, नायब तहसीलदार टेकाम का ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए रुपये की मांग करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। ऑडियो की जांच के लिए अपर कलेक्टर बालाघाट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ऑडियो के अनुसार नायब तहसीलदार ने ट्रैक्टर मालिक से 25 हजार रुपये मांगे। ट्रैक्टर मालिक 15 हजार रुपये की व्यवस्था होने और शाम तक 10 हजार रुपये देने की बात कह रहा है।
इस पर नायब तहसीलदार ने धमकाया कि जितने पैसे मांगे गए हैं, यदि नहीं दिए तो आगे ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे। हालांकि नईदुनिया ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में निलंबित नायब तहसीलदार टेकाम से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कलेक्टर मृणाल मीना ने बताया कि जांच प्रारंभ कर दी गई है।
