बालाघाट भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की 70 लाख की टैक्स चाेरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। दो दिनों से बालाघाट की दो कंस्ट्रक्शन फर्माें ‘हर्ष’ और ‘वैनगंगा’ पर राज्य जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो टीम की छापामार कार्रवाई में कुल 1.51 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता चला है। दोनों फर्माें ने डेढ़ करोड़ रुपये सरेंडर किए हैं। टीम ने हर्ष कंस्ट्रक्शन से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

चौंकाने वाली बात है कि दो फर्माें में से एक ‘हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी’ भाजपा के जिलाध्यक्ष और मप्र शासन में पूर्व मंत्री रहे रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे की है, जहां टैक्स में 70 लाख रुपये की गड़बड़ी मिली है। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है।

बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने कहा- ‘भाजपा जिलाध्यक्ष के बड़े भाई की फर्म में 70 लाख की टैक्स चोरी साबित करती है कि भाजपा में कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा नेता के भाई ने ही शासन को नुकसान पहुंचाया है। दूसरों को नसीहत देने वाले खुद टैक्स की चोरी कर रहे हैं।’ गुरुवार और शुक्रवार को हुई जीएसटी की यह कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई। हर्ष कंस्ट्रक्शन के अलावा वैनगंगा कंस्ट्रक्शन ने 81 लाख रुपये सरेंडर किए हैं। हर्ष और वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनियों में निर्माण कार्यों में टैक्स की चोरी की है।