बालाघाट भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की 70 लाख की टैक्स चाेरी
Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 08:46:19 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 08:52:01 PM (IST)
भाजपा जिलाध्यक्ष का कार्यालय जहां टीम ने दस्तावेजों की जांच की थी- नईदुनिया
HighLights
- बालाघाट में दो फर्माे ने सरेंडर किए 1.51 करोड़ रुपये।
- कांग्रेस बोली- भाजपा की कथनी और करनी में अंतर।
- भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई की है यह कंस्ट्रक्शन कंपनी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। दो दिनों से बालाघाट की दो कंस्ट्रक्शन फर्माें ‘हर्ष’ और ‘वैनगंगा’ पर राज्य जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो टीम की छापामार कार्रवाई में कुल 1.51 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता चला है। दोनों फर्माें ने डेढ़ करोड़ रुपये सरेंडर किए हैं। टीम ने हर्ष कंस्ट्रक्शन से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
चौंकाने वाली बात है कि दो फर्माें में से एक ‘हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी’ भाजपा के जिलाध्यक्ष और मप्र शासन में पूर्व मंत्री रहे रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे की है, जहां टैक्स में 70 लाख रुपये की गड़बड़ी मिली है। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है।
बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने कहा- ‘भाजपा जिलाध्यक्ष के बड़े भाई की फर्म में 70 लाख की टैक्स चोरी साबित करती है कि भाजपा में कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा नेता के भाई ने ही शासन को नुकसान पहुंचाया है। दूसरों को नसीहत देने वाले खुद टैक्स की चोरी कर रहे हैं।’
गुरुवार और शुक्रवार को हुई जीएसटी की यह कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई। हर्ष कंस्ट्रक्शन के अलावा वैनगंगा कंस्ट्रक्शन ने 81 लाख रुपये सरेंडर किए हैं। हर्ष और वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनियों में निर्माण कार्यों में टैक्स की चोरी की है।
कुमार कावरे (बाएं) और भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे (दाएं)
जिलाध्यक्ष के कार्यालय पर छापा पड़ने से मची खलबली
- राज्य कर अधिकारी विवेक सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को राज्य जीएसटी की टीम ने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के आंवलाझरी स्थित कार्यालय में संचालित हर्ष कंस्ट्रक्शन में छापा मारा था।
- इसके बाद जिलेभर में खलबली मच गई थी।
- हर्ष कंस्ट्रक्शन का संचालन रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे करते हैं।
- असिसटेंट कमिश्नर जीएसटी जबलपुर बृजेश सिंह मेरावी के निर्देशन में सहायक आयुक्त गोपीनाथ शर्मा, टैक्स अधिकारी पूर्ति पाठक, राज्यकर अधिकारी सुरेंद्र कौरव, आस्था सोनी, निरीक्षक रुपेश राजपूत, अंबर सिंह द्विवेदी, संतोष पटेल सहित अन्य ने वैनगंगा कंस्ट्रक्शन में कार्यवाही की थी।
- दोनों ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालयों में दो दिनों तक अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले और 1.51 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है।
- जानकारी के अनुसार, हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी में भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे का नाम नहीं जुड़ा है।
- टीम ने हर्ष कंस्ट्रक्शन द्वारा बीते चार वर्षों में किए गए कार्यों के दस्तावेजों की जांच की है।
- जांच में कई तरह की अनियमितता मिली है। डेटा मिस मैच भी मिला है।
- जांच में हर्ष कंस्ट्रक्शन के अलग-अलग तिथियों में 70 लाख रुपए की जीएसटी का डेटा मिस मैच मिला।
डीलर्स जो रिटनर्स फाइल करते हैं, पोर्टल पर उसमें कुछ मिसमैच मिला था। इसी की पड़ताल के लिए टीम ने दो कंस्ट्रक्शन फर्माें के दस्तावेजों की जांच की है। दोनों फर्माें ने डेढ़ करोड़ रुपये सरेंडर किया है। हमने कुछ दस्तावेज लिए हैं, जिसकी विस्तृज जांच होगी।
याचना पाठक, ज्वाइंट कमिश्नर, एंटी इवेजन ब्यूरो, जबलपुर