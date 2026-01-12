मेरी खबरें
    बालाघाट ब्रेकिंग: सिरका के जंगल में मिला माओवादी डंप, बड़ी मात्रा में छिपा रखी थी दवाई

    By Yogesh Kumar GautamEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 07:47:31 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 07:51:28 PM (IST)
    बालाघाट ब्रेकिंग: सिरका के जंगल में मिला माओवादी डंप, बड़ी मात्रा में छिपा रखी थी दवाई
    बालाघाट में मिला नक्‍सली डंप।

    1. सभी 13 सरेंडर माओवादियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।
    2. अनुमान है कि पूछताछ में आने वाले दिनों में और भी डंप मिल सकते हैं।
    3. सभी माओवादी पुलिस लाइन में रह रहे हैं, जिनसेपूछताछ की जा रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट के माओवादी हिंसा से मुक्त होने के एक महीने बाद सुरक्षाबलों के जवानों को फिर माओवादी डंप मिला है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्शकान्त शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से लगातार की जा रही पूछताछ के बाद सोमवार को किरनापुर थाना क्षेत्र के सिरका के जंगल क्षेत्र से सीआरपीएफ के जवानों ने डंप बरामद किया है।

    डंप में सबसे अधिक मात्रा में माओवादियों द्वारा छिपाई गईं मेडिकल सामग्री है। इसमें कई तरह की दवाइयां और इंजेक्शन भी हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, रस्सी, डेटोल, डायरी आदि सामग्री है। खास बात है कि डंप में किसी तरह का विस्फोटक या विस्फोटक बनाने की सामग्री नहीं मिली है।


    पुलिस के अनुसार, पूछताछ में माओवादियों से लगातार डंप संबंधी जानकारी ली जा रही है। बालाघाट के माओवादी हिंसा से मुक्त होने के बाद ये चौथा मौका है, जब पुलिस को घने जंगलों में छिपाकर रखा गया डंप मिला है।

    इससे पहले माओवादियों द्वारा जमीन में गाड़कर रखी गई 16 लाख रुपए की नकदी और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद भी बरामद किया जा चुका है।

    सभी 13 सरेंडर माओवादियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस को अनुमान है कि पूछताछ में आने वाले दिनों में और भी डंप मिल सकते हैं। सभी माओवादी पुलिस लाइन में रह रहे हैं, जिनसे रोज पूछताछ की जा रही है।

