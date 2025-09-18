बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना का फेसबुक अकाउंट हैक, चाल नहीं चल पाया ठग, 5 रुपये मिलने पर भड़का

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। साइबर अपराध की गिरफ्त में आम लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। कलेक्टर ने इसकी शिकायत बालाघाट साइबर सेल से कर दी है। कलेक्टर के फर्जी फेसबुक अकाउंट से ठग ने बालाघाट सहित उज्जैन में भी कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी।

जिला पंचायत सीईओ रह चुके हैं मृणाल मीना बता दें कि मृणाल मीना बालाघाट कलेक्टर बनने से पहले उज्जैन में जिला पंचायत सीईओ रह चुके हैं। इसलिए ठग ने उज्जैन में रहने वाले मृणाल मीना के परिचित अधिकारियों को भी फांसने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वह असफल रहा। जानकारी के अनुसार, उज्जैन में जिला पंचायत के अकाउंट ऑफिसर यशवंत गोठवाल को फर्जी अकाउंट से कलेक्टर मृणाल मीना के नाम से पैसों की मांग से जुड़ा मैसेज आया। ठग ने यशवंत से 75 हजार रुपये की मांग की।